Murat Kurum'un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin merakla beklediği ve dünyanın da yakından takip ettiği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayını Murat Kurum olarak resmen duyurdu. Mega kentin kayıp yıllarının çözüme kavuşması ve hak ettiği özene tekrar kavuşması adına tecrübeli olan Kurum ismi büyük bir heyecan yarattı. Dünya medyasının da dikkatini çeken Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ismi manşetlerde yerini aldı. Detayları A Haber muhabiri Öner Aydın, Fransa'nın Strasbourg kentinden aktardı.