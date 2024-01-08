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Haberler Galeri Murat Kurum'un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

Murat Kurum'un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin merakla beklediği ve dünyanın da yakından takip ettiği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayını Murat Kurum olarak resmen duyurdu. Mega kentin kayıp yıllarının çözüme kavuşması ve hak ettiği özene tekrar kavuşması adına tecrübeli olan Kurum ismi büyük bir heyecan yarattı. Dünya medyasının da dikkatini çeken Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ismi manşetlerde yerini aldı. Detayları A Haber muhabiri Öner Aydın, Fransa'nın Strasbourg kentinden aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:48
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Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

31 Mart 2024'te'ta yerel seçimlerine 3 aydan az bir süre kala AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul için merakla beklenen hamlesini yaptı ve adayını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'neki tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul adayını adaylarının Murat Kurum olduğunu ilan etti.

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Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde ortaya koyduğu performansla A'dan Z'ye her kesimin takdirini toplayan Murat Kurum, ilk sözlerinde "Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız." mesajını verdi.

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Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

İSTANBUL'DA BÜYÜK HEYECAN

İstanbul'a gönül veren herkesi büyük bir heyecana sevk eden Murat Kurum ismi dünya basınında da hak ettiği yeri aldı.

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Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

American Broadcasting Company, (ABC) "Erdoğan mart ayındaki seçim için adayları açıkladı" dedi.

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Murat Kurum’un adaylığı dünya basınında nasıl yankı buldu? AP, VAO, Kathimerini, ABC...

FRANSIZ BASINI TOKİ DETAYINI ÖNE ÇIKARDI

Fransız basını ise Murat Kurum'un TOKİ'deki başarılı görevlerine vurgu yaptı.