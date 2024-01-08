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Niğde'de korku dolu anlar: Yere düşen paket patladı! Kargocular hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2024
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Niğde’de korku dolu anlar: Yere düşen paket patladı! Kargocular hastanelik oldu

Niğde’de bir kargo şirketi şubesinde, içerisinde zirai ilaç olduğu belirtilen paket yere düşerek patladı. Patlamayla ortaya çıkan sıvıdan, 4 kargo çalışanı zehirlendi. Kargo çalışanları, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de kargo sevkiyatı sırasında düşen kolinin içindeki zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir kargo şubesinde zirai ilaç yüklü koli düşerek patladı.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Temizlemeye çalıştıkları zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kargo personelinin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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