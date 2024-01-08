Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...

BAKAN YERLİKA'YA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Malatya'da meydana gelen deprem ardından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir şey intikal etmemiştir. Bize intikal eden şehrimizde olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.