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Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Malatya Pütürge deprem son dakika! 8 Ocak 2024 az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...

"Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD Kandilli son depremler listesi...

"Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin detaylarını araştırıyor. İşte AFAD Kandilli son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Malatya Pütürge merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-08
Saat:16:19:12 TSİ
Enlem:38.28361 N
Boylam:38.75306 E
Derinlik:9.6 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2024

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

BAKAN YERLİKA'YA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Malatya'da meydana gelen deprem ardından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir şey intikal etmemiştir. Bize intikal eden şehrimizde olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

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