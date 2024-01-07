07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Oto yıkamacıda sucuk yıkama rezaletine şaşırtan savunma: Tozlanmışlardı!

Oto yıkamacıda sucuk yıkama rezaletine şaşırtan savunma: Tozlanmışlardı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
Oto yıkamacıda sucuk yıkama rezaletine şaşırtan savunma: Tozlanmışlardı!

Bursa’da 3 kişinin benzin istasyonunda bir aracın içerinde bulunan 70 kiloluk sucuğu tazyikli su ile yıkaması sosyal medya gündeminde infiale sebep oldu. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edilirken şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların, soruşturma kapsamında verdiği ifade duyanları şoke etti. İşte habere dair tüm detaylar…

Türkiye'nin konuştuğu olay 5 Ocak'ta Bursa Gemlik'te yaşandı. Akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek kabindeki sucukları foşur foşur yıkadı. O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. (55) ve F.M.E. (35) ile aracın sahibi İ.Y.K.'yi (48) dün gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.

BÜTÜN SUCUKLAR İMHA EDİLDİ

Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gemlik'te imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan, sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., numuneleri alınan sucukların sonuçları çıkana kadar, serbest bırakıldı.

TOSTÇULARA VERMEDEN ÖNCE YIKAMIŞLAR

H.H.Y. ve F.M.'nin, jandarmadaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, "Üstlerinden yıkadık, zaten çevresi kaplıdır sucukların.

Yıkanan sucukları, Gemlik'te iki noktaya ve Bursa'da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar'dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk" dediği öğrenildi.

Oto yıkamada sucuk yıkadılar
Yediği sucuktan bakın ne çıktı! YEDİĞİ SUCUKTAN BAKIN NE ÇIKTI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA