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Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2024
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Ankara’da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Ankara'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazaya 26 araç karışırken, hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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