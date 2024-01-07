Şarampole uçtu "tansiyonum düştü" dedi! Yer: Aksaray

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Erdoğan Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup gelen Yıldız ailesinin yakınları ise acil serviste gözyaşı döktü.