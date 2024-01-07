Şarampole uçtu "tansiyonum düştü" dedi! Yer: Aksaray
Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, sürücünün "Tansiyonum düştü. Gözlerimi açtığımda kaza yaptığımızı gördüm." dedi.
Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü Alican Yıldız, ''Tansiyonum düştü. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı gördüm.'' dedi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Gülagaç ilçesi Süleymanhüyüğü köyüne giden Alican Yıldız (22) yönetimindeki 06 BVN 240 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Alican Yıldız, babası Erdoğan Yıldız (42), annesi Yeliz Yıldız (42), kardeşi Hüseyin Yıldız (8) ve yakınları Hasan Altınsoy (59) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Erdoğan Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup gelen Yıldız ailesinin yakınları ise acil serviste gözyaşı döktü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra kaç yaşında, nereli?
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!
- Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli? Şengül Kurum’un hayatı ve kariyeri…
- Aydın Koçarlı, Köşk, Kuşadası Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın İncirliova, Karacasu, Karpuzlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- Aydın Çine, Didim, Germencik belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Aydın ilçe Belediye Başkan adayları!
- MHP'nin aday göstereceği il ve ilçeler 31 Mart 2024 | Yerel seçim MHP belediye başkan adayları listesi belli oldu mu? AK Parti MHP-Cumhur İttifakı...
- Rahmi Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Rize Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?
- KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
- AK Parti Ordu Mesudiye, Perşembe Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Ordu Kabataş, Korgan, Kumru Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi