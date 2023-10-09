Yediği sucuktan bakın ne çıktı! Görme engelli genç büyük şok yaşadı
Gaziantep'te yaşayan görme engelli Göktuğ Arin, marketten kapalı ambalajla sucuk aldı. Ancak sucuğu yerken boğazında şiddetli bir ağrı yaşadı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Sucuktan çıkan parça görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 09.10.2023
11:48
Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşandı. 20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, marketten alınan ve kapalı ambalaj olan sucuğu yerken boğazında şiddetli bir ağrı yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağzına metal bir tat hisseden Göktuğ Arin hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yediği sucuktan çıkan cismin boğazına takıldığı anlaşılan Arin doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuşurken ölümden döndüğünü anlattı.
"DEMİR PARÇASI ÇIKTI…" 20 yaşındaki görme engelli Göktuğ Arin, sucuktan demir parçası çıktığını söyledi. "Kahvaltı esnasında yediğim sucuğun içerisinde bulunan demir parçası boğazıma takıldı. Önce ne olduğunu anlamadım. boğazımda acı hissedince ailem beni hemen doktora götürdü. Demir parçası mideme indi. Doktorlar midemi temizleyerek demir parçasını çıkardılar. Ben yandım başka insanlarda yanmasın. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Onlardan şikayetçiyim" dedi.
"HAKKIM HARAM OLSUN!"
Üretilen ürünlerin gerekli kontrollerden geçtikten sonra alınan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arin, "Üretilen ürünlere dikkat etmeleri gerekiyor. Benim gibi bir sürü görme engelli vatandaşlarımız var. Onlarında aileleri yanlarında olmadığı zaman başlarına böyle bir şey gelebilir.
Benim ailem yanımda olmasa ben orada ölebilirdim. Ben buradan tüm herkese söylüyorum, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine de söylüyorum. Aldığınız ürünlere dikkat edin. Öznesil şirketi ürettiği sucuklara dikkat etmiyor, hakkım haram olsun" ifadelerini kullandı.