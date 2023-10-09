Yediği sucuktan bakın ne çıktı! Görme engelli genç büyük şok yaşadı

"HAKKIM HARAM OLSUN!"

Üretilen ürünlerin gerekli kontrollerden geçtikten sonra alınan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arin, "Üretilen ürünlere dikkat etmeleri gerekiyor. Benim gibi bir sürü görme engelli vatandaşlarımız var. Onlarında aileleri yanlarında olmadığı zaman başlarına böyle bir şey gelebilir.