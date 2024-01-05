Oto yıkamada sucuk banyosu! Bursa'daki görüntüler mide bulandırdı
Bursa'da bir benzinliğin oto yıkama alanında yapılan sucuk yıkama işlemi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. İşte platformlarda oldukça yoğun bir şekilde yayılan videoya gelen yorumlardan bazıları...
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yapılan işleme ait görüntüler, benzinlikte bulunan başka bir araç şoförü tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
"Küflenmiş ve doğal olarak bozulmuş sucuklara parlatma yapılıyor. Sonra kurutup satacak uyanık."
"Bu ilkellik"
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