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Oto yıkamada sucuk banyosu! Bursa'daki görüntüler mide bulandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Oto yıkamada sucuk banyosu! Bursa’daki görüntüler mide bulandırdı

Bursa'da bir benzinliğin oto yıkama alanında yapılan sucuk yıkama işlemi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. İşte platformlarda oldukça yoğun bir şekilde yayılan videoya gelen yorumlardan bazıları...

Bursa'da kayda alındığı belirtilen görüntülerde, yapılan sucuk yıkama işlemi tepki çekti.

OTO YIKAMADA SUCUK BANYOSU

Benzinliğin oto yıkama alanında bulunan bir minibüsün yan kapısını açan birkaç kişi, buradan içeride bulunan sucukların üzerine su püskürterek sucukları yıkadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan işleme ait görüntüler, benzinlikte bulunan başka bir araç şoförü tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

"Küflenmiş ve doğal olarak bozulmuş sucuklara parlatma yapılıyor. Sonra kurutup satacak uyanık."

"Bu ilkellik"

"En az %15 ağırlık artar, ekstradan %15 haksız kazanç!"

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