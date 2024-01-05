Oto yıkamada sucuk banyosu! Bursa’daki görüntüler mide bulandırdı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yapılan işleme ait görüntüler, benzinlikte bulunan başka bir araç şoförü tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;