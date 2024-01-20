20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uğur Sina Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Adalar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Uğur Sina Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Adalar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
ABONE OL
Uğur Sina Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Adalar Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. İstanbul seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi…

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti İstanbul Adalar ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu.

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhur İttifakı İstanbul Adalar belediye başkan adayı Uğur Sina Şen oldu.

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

Uğur Sina Şen, 1966 yılında Fatih'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümü mezunudur. Okulu bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevini 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda tamamlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan ŞEN, yüzme ve basketbol sporlarıyla ilgilenmektedir.

Sina Şen Hangi Görevlerde Bulundu?

Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır.

2012 yılında yapılan ilçe kongresi ile Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alan ŞEN; sırası ile İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev yapmıştır.

2014 yılında yapılan Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında yapılan 5. İstanbul İl Kongresinde Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Teşkilat komisyonunda Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Adalar'dan sorumlu olarak hizmet vermiştir.

16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetimdeki görevini Teşkilat Başkanı olarak sürdürürken, Ocak 2019 itibari ile İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ak Parti· Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA