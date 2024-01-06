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Niğde’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2024
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Niğde’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Niğde Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Bu kez trafik kazasının adresi Niğde. Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen feci kaza 2 can aldı.

Hasan D. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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