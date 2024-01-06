Niğde’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Niğde Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.
Bu kez trafik kazasının adresi Niğde. Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana gelen feci kaza 2 can aldı.
Hasan D. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları