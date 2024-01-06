Refüjü aştı karşı şeritteki araca fena çarptı! Başakşehir’de öldüren kaza
Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kaza öldürdü. Başakşehir’de refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de saat 19.30 sıralarında meydana gelen feci kaza ölümle sonuçlandı. Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 HZR 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldaki trafik durdu.
Kazanın ardından araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Sudenaz Bülbül'ün tedavisi sürüyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi
- AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları