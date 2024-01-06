Refüjü aştı karşı şeritteki araca fena çarptı! Başakşehir’de öldüren kaza

Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Sudenaz Bülbül'ün tedavisi sürüyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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