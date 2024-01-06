İntikam yemini: Hizbullah’tan art arda füze! İşgalci İsrail’de siren sesleri yükseldi
Katil İsrail ordusu, Filistin’i işgal hareketi yanı sıra gözünü Lübnan’ın güneyine dikti. 2 Ocak’ta Beyrut’taki bir ofis binasına saldırı düzenleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldüren İsrail, Hizbullah’ın karşı hamlesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. İsrail'in Meron hava üssü, art arda atılan 62 roketle hedef alındı. Bir taraftan Hamas bir taraftan Hizbullah’ı ensesinde hisseden katil İsrail’de siren sesleri yükseldi.
BU DAHA BAŞLANGIÇ
İntikam yemini, İsrail'in Meron hava üssüne gönderilen 62 roketle başladı. Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikasta misilleme olarak İsrail ordusuna ait bir askeri üssün 62 roketle hedef alındığını açıkladı.
KAÇACAK YERLERİ YOK: BÖLGEDE SİREN SESLERİ
Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesine "ilk tepki" olarak İsrail'in Meron hava üssüne 62 roket atıldığı bildirildi. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyinden siren sesleri yükseldi. Can kaybı veya hasar ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 40 civarında roket atıldığı, ordunun roket saldırısından sorumlu olduğu belirtilen gruba karşı saldırı gerçekleştirdiği ve Lübnan'daki Hizbullah noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü. 57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yardımcısı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi.
İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri'yi ölümle tehdit etmişti. El Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı da El Aruri'yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da hayatını kaybetmişti.
İSRAİL'DE SAVAŞ KORKUSU
İsrail hükümetinden yetkililerin, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılmasıyla ilgili bir anlaşmaya varılmaması durumunda iki taraf arasında "sınırlı bir savaş" çıkabileceğini düşündüğü belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın hükümetten yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah'ın sınırdan uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılması için bir dizi girişimde bulunulduğu ancak Hizbullah'ın böyle bir anlaşmaya varma arzusunda olmadığı ifade edildi.
Yetkililer, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılmaması durumunda iki taraf arasında "sınırlı bir savaş çıkabileceğini" kaydetti. Yetkililer, Hizbullah'la savaş çıkması durumunda ise bunun tüm bölgede tansiyonun yükselmesine neden olacağını dile getirdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, ister uluslararası siyasi düzenleme ister askeri harekat yoluyla olsun Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarına söz vermişti. Eski Savunma Bakanı Benny Gantz da 15 Aralık 2023'te basına yaptığı açıklamada, "dünya Lübnan'daki Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacağını" söylemişti.
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