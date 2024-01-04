Sürücü aniden bayıldı! Trafikteki araçlara böyle çarptı

Burası Çin'in başkenti Pekin. Çift katlı araç trafikte ilerlerken bir anda yoldan çıkarak araçlara çarptı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otobüs şoförünün direksiyon başında bayıldığını tespit etti. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Çift katlı otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

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