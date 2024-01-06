Katil Netanyahu özellikle o ismi istedi: Siyonist İsrail’i sapık avukat savunacak! Dünyayı sarsan pedofili skandalına adı karıştı

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişi hâlen enkaz altında veya kayıp.

Hastanelere ulaşan cenazelerin sayısı 22 bin 438 olurken, 57 bin 614 kişi de yaralandı.

İŞGALE YENİ KILIF

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'yi işgal planlarını açıkladı.

Sivil yönetiminin Filistinlilere bırakılacağını söyleyen Galant, bunun için "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartını öne sürdü.