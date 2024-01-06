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Meteoroloji'den 17 il için "sarı" uyarı: Sağanak yağış ve fırtınaya dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Meteoroloji’den 17 il için sarı uyarı: Sağanak yağış ve fırtınaya dikkat

Yurdun batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ile yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara'nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi. MGM açıklamasında devamında şöyle denildi:

"Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 salı günü Trakya'dan başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgemizin batısı ve İstanbul' da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

17 İL İÇİN "SARI" UYARI

Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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SALI

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