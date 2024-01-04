Bursa’da film gibi soygun! 500 milyonu alıp kayıplara karıştı! Yavru sistemi ile kurulan kurnaz tuzak

MAĞDURLAR, SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Bugün (Çarşamba) gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ise Ahmet Ö.'ye ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun bir önceki gün akşamdan iş yerini boşaltarak kaçtığı bilgisi yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise Savcılığa şikâyette bulundu.