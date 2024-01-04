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Adı umut kendisi ölüm yolculuğu! A Haber Sahil Güvenlik ile Ege’de devriyede

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Adı umut kendisi ölüm yolculuğu! A Haber Sahil Güvenlik ile Ege’de devriyede

Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerince düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlara A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan da eşlik etti.

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