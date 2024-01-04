Adı umut kendisi ölüm yolculuğu! A Haber Sahil Güvenlik ile Ege’de devriyede

Hayalleri Avrupa'ya gidebilmekti. Ölümle sonuçlanabilecek umuda yolculukları sahil güvenlik gemisinde son buldu. A Haber ekibi, kurtarılma anlarına tanıklık etti. Lastik bota doluşmuş, 40 göçmen. Kimi Suriyeli kimi de Afgan. Aralarında bebekler dahi vardı. RADARDAN GELEN GÖRÜNTÜ Türkiye 2011'den beri kitlesel göçle mücadele ediyor. Farklı ülkelerde doğup aynı kaderi yaşayan düzensiz göçmenlerin tek arzuları Avrupa'ya gitmek. Türkiye ise onların umuda yolculuklarının geçiş noktasında. Kimi zaman radardan gelen bir görüntü ile kimi zaman insanız hava araçlarıyla yerleri tespit ediliyor. İmdatlarına ise sahil güvenlik ekipleri yetişiyor. Böylece düzensiz göçmenlerin ölümü göze aldığı yasadışı geçişler engelleniyor. MERHAMET ELİ Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu bottaki göçmenlere sahil güvenlik ekipleri merhamet elini uzattı. Bütün geceyi denizde geçiren göçmenler sahil güvenlik ekiplerinin dağıttıklarıyla karınlarını doyurdu. Bu yıl Ege Denizi'nde bin 524 göç olayı yaşandı. Düzensiz göçmen sayısı ise geçen yıla göre yüzde 10 arttı. 2022 yılında 41 bin 883, 2023 yılında ise 44 bin 647 göçmen kurtarıldı. Ekiplerin Ege'de düzensiz göç ile mücadelesi 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor. ÖLÜME TERK EDİŞ Yunanistan'ın Ege'de düzensiz göçmenlere yönelik hukuk tanımaz tutumu 2023 yılında da artarak sürdü. Yunan sahil güvenlik ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin botunu kesti, benzin bidonlarını da alıp denizin ortasında ölüme terk etti. HER AN TETİKTE Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünün ardından geri gönderme merkezlerine teslim ediliyor. Bu görüntülerin sık sık kayda geçtiği Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri her an tetikte. ADI UMUT KENDİSİ ÖLÜM YOLCULUĞU! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN