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Polise ateş açan 10 kişi yakayı ele verdi! Dedektifler devreye girdi cephanelikleri bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Polise ateş açan 10 kişi yakayı ele verdi! Dedektifler devreye girdi cephanelikleri bulundu

Eyüpsultan’da polise ateş açan 10 kişi kıskıvrak yakalanırken şüphelilerden birinin 19 Ağustos’ta Kenan Kılıç’ın öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Öte yandan 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirilen çetenin 15 yaşındaki Büşra Polat’ın ölümüyle sonuçlanan çatışmayı gerçekleştiren kişiler olabileceğini düşünülüyor.

Eyüpsultan gece saatlerinde büyük bir operasyonu şahitlik etti. Karadolap Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol içinde durdurdu.

HER ŞEY RUHSATSIZ BİR SİLAHLA BAŞLADI

Şoför Mert A.'nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.'yı yanına alan ekipler Erkılıç sokak üzerinde bulunan yeşillik alandaki buluşma noktasına gitti.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler karanlıkta faydalanarak olay yerinden kaçtı.

ÇELİK YELEKLE YAKALANDI

İstanbul polisini alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şahısları yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. üzerine giydiği çelik yelekle birlikte gözaltına alındı.

CEPHANELİKLERİ BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada bir başka otomobili takip alan dedektifler olayla ilgili Emre D. ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alındığında silahla yaralı olduğu tespit edilen Berkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet Uzi şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

15 YAŞINDAKİ BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞ OLABİLİRLER

Olayla ilgili 9 kişi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden hastanede tedavi altına alınan Berkan Ö.'nün 19 Ağustos 2023 tarihinde Sultangazi'de iki grubun arasında yaşanan silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybeden Kenan Kılıç cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin, 3 gün önce yine Sultangazi ilçesinde yaşanan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı çatışmaya karışan kişiler olduğu değerlendiriliyor.

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