PKK cephaneliği ilk kez A Haber’de! Irak’ın kuzeyinde PKK mağarasında cephanelik bulundu

KULLANILMAMIŞ SİLAHLAR VE MÜHİMMATLAR

Son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı oldu. Askerlerimiz teröristleri tek tek imha ederken onların hem lojistik hem farklı türlerdeki unsurlarını tek tek ele geçirip yok ediyor. Silahlara ait dipçikler de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer alıyor. Bu silahlar Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nda sergileniyor. Burada henüz açılmamış kullanılmamış silahlar ve mühimmatlar var.