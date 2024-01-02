DEAŞ’a bir darbe daha! Hatay Terörle Mücadele ekibi harekete geçti

Terör örgütü DEAŞ üyeleri Hatay'da terörle mücadele ekibinden kaçamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.