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DEAŞ’a bir darbe daha! Hatay Terörle Mücadele ekibi harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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DEAŞ’a bir darbe daha! Hatay Terörle Mücadele ekibi harekete geçti

İl il düzenlenen terörle mücadele operasyonları kapsamında DEAŞ üyeleri tespit edilmeye devam ediyor. Hatay’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerlerine ev hapsi verildi.

Terör örgütü DEAŞ üyeleri Hatay'da terörle mücadele ekibinden kaçamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dörtyol, İskenderun ve Belen ilçe emniyet müdürlükleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol'da A.E., M.H., H.A. ile A.C., İskenderun ve Belen'de de G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.

Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. R.B. ile M.B.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.

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