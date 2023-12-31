1 Ocak'ta ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü! TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun A Haber'de

İşte o açıklamalardan satır başları;

7 Ekim'den beri dünya inanılmaz bir vahşetle karşı karşıya büyük bir soykırım yaşanıyor. Maalesef 21. yüzyılda bütün Batı değerlerinin tüm dünyaya yaygınlaştığını düşündüğümüz, insan hakları, özgürlükler, yaşam hakkı daha pek çok haktan bahsedilen bir çağda gözümüzün önünde tonlarca bombalar atılmak suretiyle küçücük bir kara parçasında insanlar vahşice katlediliyor.

Türkiye bu soykırım karşısında tüm dünyada en başından beri en gür seslerin çıktığı yerlerden bir tanesi.