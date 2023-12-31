1 Ocak'ta ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü! TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun A Haber'de
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, A Haber canlı yayınında 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan tarihi yürüyüş için anlamlı bir çağrıda bulundu. Altun, "2024 yılında dünyaya vereceğimiz ilk mesaj çok önemli." dedi.
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Altun, "Türkiye soykırım karşısında en gür sesi çıkarıyor. İsrail'in bu soykırımına hep beraber dur diyoruz. 2024 yılında dünyaya vereceğimiz ilk mesaj çok önemli." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
7 Ekim'den beri dünya inanılmaz bir vahşetle karşı karşıya büyük bir soykırım yaşanıyor. Maalesef 21. yüzyılda bütün Batı değerlerinin tüm dünyaya yaygınlaştığını düşündüğümüz, insan hakları, özgürlükler, yaşam hakkı daha pek çok haktan bahsedilen bir çağda gözümüzün önünde tonlarca bombalar atılmak suretiyle küçücük bir kara parçasında insanlar vahşice katlediliyor.
Türkiye bu soykırım karşısında tüm dünyada en başından beri en gür seslerin çıktığı yerlerden bir tanesi.
Bir sembol eylem olmasını istiyoruz. 2024'ün ilk günü ilk saatleri. O saatlerden hemen dünyanın gündemine vereceğimiz ilk mesaj Türkiye'den gidecek güçlü ilk mesajın hem Gazze konusundaki bu soykırıma karşı bir güçlü ses vermek olduğunu düşünüyoruz. Hem de şehitlerimiz var şehitlerimizi de bu anlamda anmak onlara da rahmet okumak üzere, terörle mücadeleye vurgu yapmak üzere güçlü bir ses vermek istiyoruz.
Bütün insanlarımızı çoluk çocuk yaşlı genç gelebilen imkanı olan sağlık durumu yerinde olan herkesi 1 Ocak sabahı 8.30'da inşallah Galata Köprüsü'nde olmaya davet ediyoruz.
KATLİAM YAPAN EL AYNI!
Askerimizi şehit eden il ile Gazze'de katliam yapan el aynı.
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