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Galata Köprüsü'nde tarihi eylem! Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı: Dik duruşumuzu tüm dünya görecek

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Galata Köprüsü’nde tarihi eylem! Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan anlamlı çağrı: Dik duruşumuzu tüm dünya görecek

Terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda 1 Ocak 2024'de saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek. Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, şehit düşen Mehmetçiklerimiz ve Gazze'deki korkunç soykırıma yönelik anlamlı bir çağrıda bulundu. Albayrak ailesi tüm vatandaşlarımızı zulme karşı dik duruş sergilemek için Galata Köprüsü'ne davet etti.

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapılacak.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, şehit düşen vatan evlatları ve Gazze'deki korkunç soykırıma karşısındaki dik duruşu göstermek için bütün vatandaşlarımızı 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşmaya davet etti.

Berat Albayrak: Sevgili gençler kıymetli aileler, bir yanda vatan müdafaası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz.

"GAZZE'DE YAŞANAN ZULÜM KARŞISINDA HERKESİ KÜRESEL SİSTEMİ SORGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Esra Erdoğan Albayrak: Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren rejime teslim olmayı red ediyoruz. Hiçbir ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz ve tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz.

İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükumetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetinin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

Berat Albayrak: Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz.

Şehitlerimiz ve Gazze için görülmemiş eylem çağrısı!

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