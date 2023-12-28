Galata Köprüsü’nde tarihi eylem! Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan anlamlı çağrı: Dik duruşumuzu tüm dünya görecek

"GAZZE'DE YAŞANAN ZULÜM KARŞISINDA HERKESİ KÜRESEL SİSTEMİ SORGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Esra Erdoğan Albayrak: Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren rejime teslim olmayı red ediyoruz. Hiçbir ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz ve tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz.

İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükumetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetinin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.