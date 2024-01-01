31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar listesi... 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
"Teselli ikramiyesi nedir, kimlere veriliyor?" gibi sorular, gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık 2023 akşamı düzenlenen çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Ancak sadece büyük ikramiyeyi kazananlar değil, büyük ikramiyeyi az farkla kaçıranlar için de teselli ikramiyeleri büyük önem taşıyor. İşte haberin detayları...
"Teselli ikramiyesi kaç TL, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Yılbaşı gelenekleri arasında yer alan Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık 2023 akşamı milyonlarca insanın heyecanını doruğa çıkardı. Bu özel çekilişte dağıtılan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye kadar, teselli ikramiyeleri de büyük bir merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
MİLLİ PİYANGO 2024 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Teselli ikramiyesi talihlileri 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak çekilişte belli olacak. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bir de 63 kişiye teselli ikramiyesi verilecek.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.
Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır. 2024 yılında teselli ikramiyesi tam 400 bin TL olacak.
Tam bilete sahip olan kişiler 400 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 200 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 100 bin TL teselli ikramiyesi alacak.
400.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 400.000 TL'dir.
0550054 1550054 2550054 3050054 3150054 3250054 3350054 3450054 3500054 3510054 3520054 3530054 3540054 3550004 3550014 3550024 3550034 3550044 3550050 3550051 3550052 3550053 3550055 3550056 3550057 3550058 3550059 3550064 3550074 3550084 3550094 3550154 3550254 3550354 3550454 3550554 3550654 3550754 3550854 3550954 3551054 3552054 3553054 3554054 3555054 3556054 3557054 3558054 3559054 3560054 3570054 3580054 3590054 3650054 3750054 3850054 3950054 4550054 5550054 6550054 7550054 8550054 9550054
2024 TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2024 yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesini kazanan numaralar henüz açıklanmadı.
Saat 23.45'te başlayacak olan 400 milyon TL tutarındaki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete varsa teselli ikramiyesi ödenir.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
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