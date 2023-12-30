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Türkiye'den tüm dünyaya en büyük ses ve mesaj: 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde tarih yazılacak! Bilal Erdoğan'dan anlamlı çağrı

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Türkiye’den tüm dünyaya en büyük ses ve mesaj: 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde tarih yazılacak! Bilal Erdoğan’dan anlamlı çağrı

Siyonist İsrail’in Gazze’deki soykırımına ‘dur’ demek için ve kahraman şehitlerimiz için yüz binler dünyaya karşı tek yürek olmak için buluşacak. Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda buluşma, 1 Ocak 2024'de saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla gerçekleşecek. Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, şehit düşen Mehmetçiklerimiz ve Gazze'deki korkunç soykırıma yönelik yaptığı anlamlı çağrısına, Başkan Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan da ses oldu. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Dünyaya yılın ilk gününden büyük ve güçlü bir mesaj vereceğiz” dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, şehit düşen vatan evlatları ve Gazze'deki korkunç soykırıma 'dur' demek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BÜYÜK BULUŞMA

Berat Albayrak "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Esra Erdoğan Albayrak ise, "Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz ve tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükumetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetinin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan da Mehmetçiğimiz ve Gazze'deki kardeşlerimiz için 1 Ocak'taki Galata Köprüsü buluşması için 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' çağrısına destek verdi.

DÜNYAYA YILIN İLK GÜNÜNDEN BÜYÜK VE GÜÇLÜ MESAJ

Erdoğan, "7 Ekim'den beri İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor, büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail naziliğinin durması için bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı, sabah 8.30'da Galata Köprüsü'nden 7'en 70'e bütün vatandaşlarımızı kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz. Dünyaya yılın ilk gününden büyük ve güçlü bir mesaj vermek için…" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş öncesinde sabah namazının topluca eda edileceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Öncesinde sabah namazlarımızı bölge camilerinde, Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'nde, Beyazıt'ta, Yeni Camii'nde kılıp ondan sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne yürüyerek, bütün dünyaya bu İsrail soykırımına İsrail naziliğine karşı büyük bir mesaj vereceğiz."

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan anlamlı çağrı
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