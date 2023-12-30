Türkiye’den tüm dünyaya en büyük ses ve mesaj: 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde tarih yazılacak! Bilal Erdoğan’dan anlamlı çağrı

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BÜYÜK BULUŞMA

Berat Albayrak "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Esra Erdoğan Albayrak ise, "Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz ve tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükumetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetinin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz." dedi.