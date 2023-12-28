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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

İstanbul'da 25 kişinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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