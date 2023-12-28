Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi | A Haber olay yerinde! İşte otobüsün son hali

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içine sıkışanlar da mevcut. Hala bölgeye çok sayıda ambulansın hem Kocaeli'den hem Sakarya hem de Düzce'den Kuzey Marmara Otoyolu'na gönderildiğini söyleyebiliriz. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Bölgede hala sisin hakim olduğunu söylemek de fayda var. Trafik iki yönde kapatılmış durumda. Jandarma ekipleri trafiği bölgede tamamen kapattı. Sadece ambulans ve kurtarma ekiplerinin geçişine imkan sağlanıyor. Yoğun sis nedeniyle 7 aracın karıştığı bir kazadan bahsediyoruz.