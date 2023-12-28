28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi | A Haber olay yerinde! İşte otobüsün son hali

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi | A Haber olay yerinde! İşte otobüsün son hali

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3'ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerinden son durumu aktardı. Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsün içi görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 10:07
  • 1
  • 65
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 65
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

  • 3
  • 65
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi

A Haber muhabiri Hakan Süer kazayla ilgili detayları paylaştı. Süer'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Sabah saatlerinde özellikle Kocaeli, Sakarya ve Düzce bölgesinde yoğun sis vardı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazaya 3 tane şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler de karıştı. Toplamda da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 54 kişi de yaralandı.

  • 4
  • 65
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içine sıkışanlar da mevcut. Hala bölgeye çok sayıda ambulansın hem Kocaeli'den hem Sakarya hem de Düzce'den Kuzey Marmara Otoyolu'na gönderildiğini söyleyebiliriz. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Bölgede hala sisin hakim olduğunu söylemek de fayda var. Trafik iki yönde kapatılmış durumda. Jandarma ekipleri trafiği bölgede tamamen kapattı. Sadece ambulans ve kurtarma ekiplerinin geçişine imkan sağlanıyor. Yoğun sis nedeniyle 7 aracın karıştığı bir kazadan bahsediyoruz.

  • 5
  • 65
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi

KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce A Haber canlı yayınında kazanın nedenini açıkladı.
İşte Yüce'nin açıklamalarından derlenenler:

Başımız sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımızın ailelerine kendilerine geçmiş olsun. Rahmetli olan vatandaşlarımızın ailelerin başı sağ olsun.

Saat 4.45 civarlarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda elim bir kaza oldu.