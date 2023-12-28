28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Hatay Hassa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
Hatay Hassa’da deprem konutlarının inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA