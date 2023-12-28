Mavi bültenle aranan DEAŞ üyesi için Interpol harekete geçti!
Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir şahıs, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yürütülen operasyon sonucu Kırıkkale’de kıskıvrak yakalandı.
Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
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