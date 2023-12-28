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Mavi bültenle aranan DEAŞ üyesi için Interpol harekete geçti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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Mavi bültenle aranan DEAŞ üyesi için Interpol harekete geçti!

Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir şahıs, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yürütülen operasyon sonucu Kırıkkale’de kıskıvrak yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Interpol tarafından mavi bültenle aranan, terör örgütü DEAŞ içerisinde görev yapan Irak uyruklu A.A.T., gizlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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