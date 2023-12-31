31 Aralık Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi saat kaçta başlayacak? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek bu muazzam olay büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çekiliş, sadece büyük ikramiyesiyle değil, aynı zamanda toplam ikramiye tutarıyla da dikkat çekiyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango Çekilişi saat kaçta başlayacak? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman?