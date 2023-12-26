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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hudut Kartalları 18 kişiyi yakaladı | 1'i DEAŞ 1'i de PKK'lı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hudut Kartalları 18 kişiyi yakaladı | 1’i DEAŞ 1’i de PKK’lı çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsın yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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