Sokak ortasında silahlı infaz: Yolda yürürken katledildi! | Mardinli Zeynep’in katili aranıyor

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Sokak'ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.