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Sokak ortasında silahlı infaz: Yolda yürürken katledildi! | Mardinli Zeynep’in katili aranıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Sokak ortasında silahlı infaz: Yolda yürürken katledildi! | Mardinli Zeynep’in katili aranıyor

Mardin sokakları bir kadının silahla infaz edildiğine şahit oldu. 31 yaşındaki Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce başına nişan alınarak katledildi.

Mardin'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen cinayet, bir aileye ateş düşürdü. 31 yaşındaki genç kadın yolda yürürken acımasızca öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Sokak'ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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