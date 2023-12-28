İzmir’de inanılmaz olay! Önce sokakta sonra hastanede bıçakladılar

İşlemleri sonrası U.Ö. tutuklandı, diğer şüphelinin arandığı bildirildi. Hastanede tedavisi süren ve durumu iyi olan A.Ö. polise verdiği ifadede, husumetlileri tarafından iki kez saldırıya uğradığını, U.Ö.'nün hastanede tabanca gösterdiğini, B.Ö.'nün ise kendisini bıçakladığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

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