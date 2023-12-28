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İzmir'de inanılmaz olay! Önce sokakta sonra hastanede bıçakladılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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İzmir’de inanılmaz olay! Önce sokakta sonra hastanede bıçakladılar

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki A.Ö. isimli vatandaş sokakta karşılaştığı husumetlileri U.Ö. ve B.Ö. tarafından bıçaklandı 2 şüpheli kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan A.Ö., bu kez burada da saldırıya uğradı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Konak ilçesi Hilal Mahallesi 1229/1 Sokak ile Şehitler Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta yürüyen A.Ö., husumetlileri U.Ö. ve B.Ö. ile karşılaştı. Çıkan kavgada A.Ö. karnından bıçaklandı, 2 şüpheli kaçtı.

Yaralanan A.Ö., özel araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.Ö. tedavi altına alınırken, şüpheliler bu kez hastaneye geldi. 2 şüpheli, burada da A.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Şüpheliler yine kaçarken, polis çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit edip, U.Ö.'yü yakaladı.

İşlemleri sonrası U.Ö. tutuklandı, diğer şüphelinin arandığı bildirildi. Hastanede tedavisi süren ve durumu iyi olan A.Ö. polise verdiği ifadede, husumetlileri tarafından iki kez saldırıya uğradığını, U.Ö.'nün hastanede tabanca gösterdiğini, B.Ö.'nün ise kendisini bıçakladığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

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