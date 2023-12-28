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Sakarya’daki kaza nasıl meydana geldi? Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 09:15
Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce A Haber’de anlattı. Yüce, "Zincirleme kaza otomobilin TIR’a çarpmasıyla yaşandı." dedi. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise "10 can kaybı var. Kazada 7’si ağır 57 yaralı var, 1 kişi ameliyatta" ifadelerini kullandı.
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