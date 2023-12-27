27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem haberi... Çankırı'da deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika deprem haberi... Çankırı'da deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
Son dakika deprem haberi... Çankırı’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çankırı'da saat 16.04 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. İşte deprem haberinin detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Saat 16.04 sularında gerçekleşen depremin şiddeti 4.5 olarak kaydedildi. Sarsıntıdan çevre iller de etkilendi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

AFAD İLK DETAYLARI DUYURDU

SON DEPREMLER

Çankırı’da korkutan deprem ÇANKIRI'DA KORKUTAN DEPREM

Malatya’da korkutan deprem

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA