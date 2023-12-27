Son dakika deprem haberi... Çankırı’da deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Çankırı'da deprem meydana geldi. Saat 16.04 sularında gerçekleşen depremin şiddeti 4.5 olarak kaydedildi. Sarsıntıdan çevre iller de etkilendi.