Son dakika deprem haberi... Çankırı'da deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Çankırı'da saat 16.04 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. İşte deprem haberinin detayları...
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
AFAD İLK DETAYLARI DUYURDU
SON DEPREMLER
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