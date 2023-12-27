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Her yerde aranıyordu! Mutfak dolabında çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Her yerde aranıyordu! Mutfak dolabında çıktı

Kayseri'de hakkında 3 farklı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, mutfak dolabına yaptırdığı gizli bölmede enselendi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de farklı tarihlerde internet alışveriş sitelerinden vatandaşların ilanlarını görerek çağırdığı konumda sahte altın karşılığında 10 farklı müştekiyi toplamda 210 bin TL dolandıran ve 3 farklı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, mutfak dolabına yaptırdığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde internet alışveriş sitelerinden vatandaşların ilanlarını görerek çağırdığı konumda sahte altın karşılığında 10 kişiyi toplamda 210 bin TL dolandıran T.S.'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca "kasten öldürme", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama emri ile aranan ve bu suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.



YAKALANMAMAK İÇİN MUTFAK DOLABINA GİZLİ BÖLME YAPTIRMIŞ
Ekipler, T.S.'nin mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmeyi fark etti. Bölmeye giren ekipler, şüpheli şahsı burada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S., cezaevine teslim edildi. Öte yandan, şahsın gizli bölmede saklanması ve yakalandığı anlar, polis kamerasına yansıdı.

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