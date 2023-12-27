Başakşehir’de korkunç kaza! Kafa tasından parçalar koptu

Kaplaner'in kafa tasından kopan parçalar karton ile örtülürken caddeye de çok sayıda motorlu kurye geldi. Kamyon şoförü, kuryelerden korktuğu gerekçesiyle olay yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalar ise sürüyor.

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