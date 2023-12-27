Başakşehir'de korkunç kaza! Kafa tasından parçalar koptu
İstanbul Başakşehir'de bir kamyon sürücüsü, kör noktasında kalan motorlu kuryeyi ezdi. Talihsiz kurye olay yerinde hayatını kaybederken, kafa tasından kopan parçalar karton ile örtüldü.
Başakşehir'de bir kamyon şoförü, kör noktada kalan motorlu kuryeyi göremeyerek ezdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden kuryenin kafa tasından kopan parçalar karton ile örtüldü.
Kaza, Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki kimliği henüz bilinmeyen kamyon şoförü, kamyonun kör noktasında kalan Feridun Kaplaner isimli motorlu kuryeyi göremeyerek ezdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kafa kısmı ezilen Kaplaner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaplaner'in kafa tasından kopan parçalar karton ile örtülürken caddeye de çok sayıda motorlu kurye geldi. Kamyon şoförü, kuryelerden korktuğu gerekçesiyle olay yerinden ayrılarak emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalar ise sürüyor.
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