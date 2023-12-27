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Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Malatya’da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak ölçülürken deprem Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mücahit Özendi ilk gelişmeleri aktarırken "Vatandaşlar yaşanan sarsıntı sonrası kendini sokağa attı.” dedi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 10.55'te yaşanan depremin derinliği 9.69 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

BAKAN YERLİKAYA: TAKİPTEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#Malatya #Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlatarak, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." dedi.

VATANDAŞ KENDİSİNİ SOKAĞA ATTI

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mücahit Özendi, "Yaşanan artçı depremler nedeniyle vatandaşlar bölgede korkmaya devam ediyor. Depremler artçılardan dolayı büyük korkular yaşıyor. Deprem Yeşilyurt bölgelerinde de hissedildi. Vatandaşlar yaşanan sarsıntı sonrası kendini sokağa attı." dedi.

Malatya’da korkutan deprem! MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

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