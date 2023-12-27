Şehit babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı! “Oğlumun kanı yerde kalmadı”

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

Bölgede devam eden operasyonlara değinen şehit babası Ramazan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: Biz dimdik duracağız ailemiz olarak. Milletimiz ve milletimiz olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam arkasındayız.

Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar. Kanı yerde kalmamış. Devletimiz, güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlar giderildi. Biz devletimizden memnunuz. Bizler inanan insanlarınız elhamdülillah. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız, bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza da bu geldi Rabbim inşallah sabrını da verecek.

Bekar olan şehit Yılmaz'ın, Mehmet Faruk adında ağabeyi, Feyzan (17) adında da kız kardeşinin olduğu öğrenildi.