Şehit babasından Başkan Erdoğan’a teşekkür mesajı! “Oğlumun kanı yerde kalmadı”
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonları bölgesine sızmaya çalışan PKK’lı teröristle çıkan çatışma sonucu 12 kahraman askerimizin şehit haberleri geldi. Baba ocaklarına düşen ateş, tüm Türkiye’yi de ağlattı. Türk askeri, “Bir ölür bin diriliriz” düsturuyla 54 teröristi etkisiz hale getirerek kahraman Mehmetçiğimizin intikamını almaya devam ediyor. Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz, bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, “Oğlumun kanı yerde kalmadı” ifadelerini kullandı.
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 12 kahramanımız, memleketlerinde yoğun kalabalık eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Türk askeri operasyon kapsamında saldırılarını genişletip şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak 54 teröristi etkisiz hale getirdi.
Evlatlar vatan uğruna can verirken bazı sözde gazeteciler terörü lanetlemek yerine, PKK propagandası yapanların yanında yer alarak şehit babasına ve yakınlarına hakaret etti. Onlara rağmen kahraman şehit babaları tavrından ödün vermedi.
"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ ASKER OLMAK İSTİYORDU..."
Şehit oğlu Semih Yılmaz ile en son öğlen görüştüğünü söyleyen baba Ramazan Yılmaz, "Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu. Sık sık telefonla görüntülü görüşüyorduk. O gün de görüşüyorduk. Öğlen namazından önce görüşmüştük. Orada hava muhalefetinin olduğunu kar yağdığını ve bulunduğu yerinde dumanlı olduğunu söylemişti.
Ben de kendilerine 'Biraz daha dikkat edin, teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum" dedim. 'Dikkat ediyoruz baba sorun yok her türlü tedbiri aldık' diye söylemişti bana. Ama akşam bu menfur hadise gerçekleşmiş. Benim oğlumun çocukluğundan beri asker olma isteği vardı. 'Büyüyünce asker olacağım' diyordu. Oğlum kendi müracaatlarını yapmış. Sınavlarını da kazandı. Birliğine katıldı görevine gitti" ifadeleri kullandı.
"BU ÜZERİMDEKİ AĞIRLIK NEDİR?"
Baba Ramazan Yılmaz, "Sabah namazına kalktığımda üzerimde ağır bir şey vardı. Kendi kendime söylüyordum, 'Bu üzerimdeki ağırlık nedir?' diye. Onun için zaten bir arama ihtiyacı duydum. Kendisini de aramıştım. 'Herhangi bir sıkıntı yok baba bizi düşünme' diye beni teselli etmişti. Saat 3 gibi de ağabeysi aramış. Ağabeysi ile görüşmüşler telefonda. Ağabeyi de söylemiş 'Sıkıntılı bir durum, dikkat edin' diye söylemiş. Ama takdiri ilahi. O günün 4-4,5 sıralarında bu menfur hadise gerçekleşmiş" açıklamasını yaptı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!
Bölgede devam eden operasyonlara değinen şehit babası Ramazan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: Biz dimdik duracağız ailemiz olarak. Milletimiz ve milletimiz olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam arkasındayız.
Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar. Kanı yerde kalmamış. Devletimiz, güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlar giderildi. Biz devletimizden memnunuz. Bizler inanan insanlarınız elhamdülillah. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız, bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza da bu geldi Rabbim inşallah sabrını da verecek.
Bekar olan şehit Yılmaz'ın, Mehmet Faruk adında ağabeyi, Feyzan (17) adında da kız kardeşinin olduğu öğrenildi.
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