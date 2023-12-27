Şehitlere ve şehit ailelerine yönelik alçak sözler! CHP yandaşları devrede! Fatih Altaylı'ya suç duyurusu Can Ataklı'ya soruşturma...
Türkiye 24 saat içinde verdiği 12 şehidin acısını yaşarken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı ve Can Ataklı yaptıkları skandal açıklamalarla gündeme geldi. Altaylı Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne katılan ve ortalığı "Kahrolsun PKK" diye inleten vatandaşlara yönelik "Şerefsizler, alçaklar" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bu alçak sözleri sonrasında hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Can Ataklı ise şehit babasına yönelik Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" cümlesinin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İşte detaylar...
Türkiye 24 saatte verdiği 12 şehit için yas tutarken hem şehitlerimiz hem de Gazze'deki katliam için binlerce vatandaş sokaklara akın etti.
ALTAYLI'DAN KÜSTAH SÖZLER: ŞEREFSİZLER ALÇAKLAR!
Fatih Altaylı Ankara'da ve İstanbul'da sokakları 'Kahrolsun PKK' sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak "şerefsizler" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Başkent Ankara'da 24 Aralık'ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"ne katılanlara yönelik 'Şerefsizler, alçaklar' diyen ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI: SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ
Başkentte 24 Aralık'ta düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"ne katılanlara yönelik sosyal medyadaki sözlerini nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Adliyesi önünde toplanan, Ankara 2 No'lu Baro üyesi avukatlar, Memur-Sen, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altaylı'nın mitinge katılanlar hakkında sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.
"BUNU SİNEYE ÇEKECEK DEĞİLİZ"
Yalçın, "Bunu asla sineye çekecek değiliz. STK olarak üyelerimizle suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk önünde kesinlikle hesabını soracak, hakkımızı arayacağız. Biz İsrail'e destek çıkmaya çalışan, şehitlerimiz üzerinden hassasiyet gösteriyormuş gibi olanların farkındayız. İsrail'e sponsor olan tüm ürünleri tüm firmaları boykot etmeye devam edeceğiz." dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasının sosyal medyada küçük düşürülmeye çalışıldığını bunun da kendisine gazeteci diyen kişiler eliyle yapıldığını ifade etti.
"HAREKET BAŞLATIYORUZ"
Aylar, "Gerek Fatih Altaylı gerekse onun gibi hareket eden, insanımıza hakaret eden, Gazze'yi sahip çıkılmaz hale getirmeye çalışan bu tarz insanlara karşı hukuk önünde hesap sormak için bir hareket başlatıyoruz." diye konuştu.
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de vahşice bir katliam gerçekleştirdiğini, İsrailli yetkililer hakkında baro olarak hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını hatırlattı.
"SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ"
Hafif, 24 Aralık Pazar günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda yüz binden fazla vatandaşla Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü ve Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısını lanetlemek, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini anımsattı.
Mitinge bir çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını belirten Hafif, şunları söyledi:
"Biz o gün Irak'ın kuzeyi ve Pençe Kilit harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şühedamız için, yarım asırdır topraklarını savunan Filistinli şehitler için yürüdük. İstiklal Marşımızı okuduk, terörü lanetledik, şehitlerimiz için dualar ettik. Mitingin ardından 25 Aralık'ta Fatih Altaylı tarafından sosyal medyada yayınlanan mülakatında mitinge katılan Ankaralı vatandaşlarımıza yapılmış olan hakaretleri kabul etmiyoruz. Yapılan eylem sadece hakaret değil aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek türden açıklamalar barındırmaktadır ve yapılan sorumsuz bir davranıştır. Hiç kimse gazeteciliğin arkasına sığınarak Türk milletini birbirine düşürmeye çalışamaz."
Açıklamanın ardından Altaylı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Türk milletini aşağılama" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçeleri savcılığa iletildi.
ŞEHİT BABASINA: KİMSİN LAN KİMSİN?
Türkiye'nin şehitlerine ağladığı bu dönemde CHP yandaşı Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Sosyal medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı. Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade veriyor.
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