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Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda o kısım ulaşıma kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu’nda o kısım ulaşıma kapatıldı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı.

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