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Mahkemeden ibretlik ceza: Terör propagandası yapan zanlının ‘Türk bayrağı’ paylaşmasına karar verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Mahkemeden ibretlik ceza: Terör propagandası yapan zanlının ‘Türk bayrağı’ paylaşmasına karar verildi

Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece ibretlik bir cezaya çarptırıldı. Hınıs Sulh Ceza Hakimliği, propaganda içeren paylaşımlar yapan zanlının sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasını kararlaştırdı.

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışmalar sonucu 12 kahramanımızın şehit oldu. Baba ocağına düşen ateşler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken son 36 saatte 54 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu haberlerin ardından sosyal medyada terör seviciler üredi.

İBRETLİK CEZA!

Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

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