Mahkemeden ibretlik ceza: Terör propagandası yapan zanlının ‘Türk bayrağı’ paylaşmasına karar verildi
Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadın, çıkarıldığı mahkemece ibretlik bir cezaya çarptırıldı. Hınıs Sulh Ceza Hakimliği, propaganda içeren paylaşımlar yapan zanlının sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasını kararlaştırdı.
Pençe-Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışmalar sonucu 12 kahramanımızın şehit oldu. Baba ocağına düşen ateşler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken son 36 saatte 54 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu haberlerin ardından sosyal medyada terör seviciler üredi.
İBRETLİK CEZA!
Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.
TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Emekli, Memur, Özel Sektör maaş artış çizelgesi | İşçinin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? Asgari ücret zammıyla yeni tutarlar...
- 2024 Zamlı Borçlanma miktarları | Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri kaç TL artacak, belli oldu mu? Yeni ödeme tutarları askerlik, staj, doğum borçlanması
- Bedelli askerlik ücreti 2024 | Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Yüzde kaç artacak, belli oldu mu?
- ZAMLI 65 yaş aylığı ne kadar? 2024 Yaşlılık maaşı kaç TL artacak? Asgari ücret zammıyla Ocak artış hesaplama
- Zamlı İşsizlik Maaşı ne kadar? 2024 Asgari ücret artışı ile işsizlik maaşı kaç TL arttı? Brüt-net ödeme tutar tablosu
- Yeni zamlı stajyer ücreti ne kadar? 2024 Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL olacak? 2024 Ocak öğrenci staj parası hesaplama
- Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024
- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
- Saçlarınızı kuvvetlendirecek 3 malzemeli reçete! Gür ve parlak saçlar için sadece 2 saat yeterli
- Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...