27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | PKK/YPG'ye bir operasyon daha! 4 terörist sarı torbada

Son dakika | PKK/YPG'ye bir operasyon daha! 4 terörist sarı torbada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
Son dakika | PKK/YPG’ye bir operasyon daha! 4 terörist sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA