Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu için hesap vakti! Tarih belli oldu

EŞİ HERHANGİ BİR ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.