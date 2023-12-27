Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için hesap vakti! Tarih belli oldu
Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak.
Fatih'te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.
EŞİ HERHANGİ BİR ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.
YARGILAMA 16 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak 2024 saat 11.45'de başlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024
- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
- Saçlarınızı kuvvetlendirecek 3 malzemeli reçete! Gür ve parlak saçlar için sadece 2 saat yeterli
- Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
- KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
- ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...
- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?