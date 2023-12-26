Son dakika | Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapisz cezası isteniyor

Şüpheli Mohamud'un ifadesinde olayda kusuru olmadığını ve olayın motosiklet sürücüsünün dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini belirttiği, şüpheliye alkol muayene raporunda alkol bulunmadığı, ölen Göçer'in kanında da alkol ve uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Kaza tespit tutanağında kazanın oluşumunda Yunus Emre Göçer'in 2918 sayılı kanuna göre şerit değiştirme maddesini ihlal ettiği anlatılan iddianamede, 7 Aralık'ta alınan bilirkişi raporunda Göçer'in kusurunun olmadığı, şüphelinin ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporu ve ve kaza tespit tutanağındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi'nin 15 Aralık tarihli raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Dosyaya eklenen görüntüler üzerine yeniden rapor istenmesi üzerine hazırlanan 19 Aralık tarihli Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesi raporunda ise şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali kusurlu olduğunun bildirildiği anlatıldı.