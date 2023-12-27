Dünya 2024’e Adana 2025’e hazırlanıyor! İşte o görüntü
YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
2024’e artık sayılı günler kalırken Adana'dan yine şaşırtan görüntüler ekranlara yansıdı. Dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu.
VATANDAŞLARIN KARŞISINA ÇIKIYOR
Kent her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.
"BİZ GERİDEN GELİYORUZ"
Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu. Güldüren görüntüleri yorumlayan A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Biz geriden geliyoruz.2024 yılında da aynı şey yapılmış. Hep 1 yıl önce giriyorlar. Bu yıl ne olacak? diye Adana'ya sormak lazım." dedi.
"GÜZEL OLMUŞ"
Faruk Erdem ise "Güzel olmuş. Haber olmak için mi yapılıyor acaba? Bir sormak lazım. Tüm Adana'ya saygılar ve sevgiler…" ifadelerini kullandı.
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