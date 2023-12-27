Dünya 2024’e Adana 2025’e hazırlanıyor! İşte o görüntü

VATANDAŞLARIN KARŞISINA ÇIKIYOR

Kent her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.