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Osmaniye'de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Osmaniye’de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Ş. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.

Minibüste yapılan aramada döşeme altında bulunan gizli bölmede 46 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı noktada hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, bir kargo firmasına ait kamyonda , kargoların içerisinde bulunan bir kutuda 14 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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