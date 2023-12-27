Osmaniye’de iki araçta toplam 60 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı noktada hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, bir kargo firmasına ait kamyonda , kargoların içerisinde bulunan bir kutuda 14 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

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