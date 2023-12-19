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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kaza! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Vatandaşımızın hakkını korumak bizim için önemli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı ölümlü kaza! Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Vatandaşımızın hakkını korumak bizim için önemli

Son dakika haberi....Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medya ve basın yoluyla spreküle edilmeye çalışan olay için "Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.

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