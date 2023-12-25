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Son dakika: Diyarbakır'da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi! 5 kişi yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Son dakika: Diyarbakır’da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi! 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada, 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Kartal" timlerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (24), A.İ. (26) ve C.A'nın (15) etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.

Ekipler bu kişilerin yanında plakasız ve her tarafı bantla sarılmış şarjlı motosiklet de buldu.

5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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