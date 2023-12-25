Son dakika: Diyarbakır’da 4 el yapımı patlayıcı ele geçirildi! 5 kişi yakalandı

Şehitlik Mahallesi 143. Sokak'ta durdurulan ve polis ekiplerini görünce tedirgin olan B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (24), A.İ. (26) ve C.A'nın (15) etrafa bir şey attıklarının görülmesi üzerine çevrede yapılan kontrolde şüphelilerin bulunduğu duvar dibinde siyah poşet içerisinde güçlendirilmiş, patlamaya hazır 4 el yapımı patlayıcı ve 4 fişek bulundu.