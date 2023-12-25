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Muğla’da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü 3 telefonla yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Muğla’da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü 3 telefonla yakalandı

Türkiye geneli FETÖ terör örgütüne dair kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.

FETÖ operasyonları Türkiye genelinde devam ederken Muğla'da firari eski emniyet müdürü, ikamet ettiği adreste yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

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