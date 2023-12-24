Yaralı askerden ziyarete gelen Bakan Güler’e anlamlı sözler: Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.