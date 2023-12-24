Yaralı askerden ziyarete gelen Bakan Güler'e anlamlı sözler: Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
12 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Mehmetçik, terör inlerini vurmaya devam ediyor.
Düzenlenen hava ve kara harekatlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler de operasyonu yönetmek için Irak sınır hattına gitti.
KOMUTA KADEMESİ SINIR BÖLGESİNDE
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.
Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.
YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından Şırnak'ta tedavi gören yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etti.
ACİL ŞİFALAR DİLEDİ
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Yaşar Güler, askerlerimizle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi."Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım"
Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" ifadelerini kullandı.
Bakan Güler ise bu sözlere karşılık "Sizler oldukça Türk milleti rahat ediyor" cevabını verdi.
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